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أمريكا تدعو الحوثيين إلى وقف "الهجمات العبثية" على السعودية فورا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الأحد، الحوثيين إلى وقف "الهجمات العبثية" فورا، منددة بالهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن "بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية تدين إدانة قاطعة هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل".

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وأضافت السفارة أن "مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق. ولا تخدم مثل هذه الهجمات أي أهداف عسكرية مشروعة بل تطيل أمد الصراع في اليمن".

وتابعت بالقول: "نحث مجددًا الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع".

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وأكدت السفارة الأمريكية أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها".

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