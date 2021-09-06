الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم "القتل تعزيرًا" على مواطن في الدمام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم "القتل تعزيرًا" (الإعدام) في مواطن سعودي بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، بعد إدانته بتهم إرهابية.

وقالت الداخلية، في بيان، إن "عدنان بن مصطفى الشرفا (سعودي الجنسية) أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا".

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن الحكم تم تأييده من "محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور"، وقالت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية".

وأكدت الداخلية السعودية أنها "لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها"، وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".