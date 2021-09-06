طالبان تعلن السيطرة الكاملة على بنجشير.. وجبهة المقاومة تنفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت حركة طالبان سيطرتها التامة على وادي بنجشير الإثنين، وذلك في تغريدة للمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على تويتر.

بالمقابل، نفى المتحدث باسم جبهة المقاومة الشعبية الأفغانية، علي نازارف، أن تكون طالبان قد سيطرت بشكل مطلق على الوادي وقال لـCNN:" "لاتزال المقاومة في كل أرجاء الوادي".

وبقيت بنجشير المحافظة الوحيدة في 34 محافظة أفغانية التي لم تقع تحت سيطرة طالبان منذ أن ٍيطرت الحركة على مفاصل البلاد.

وقال ذبيح الله مجاهد على تويتر: "العش الأخير للأعداء، بنجشير، تحت السيطرة بشكل كامل، نؤكد لأهل بنجشير الكرام أنهم لن يتعرضوا لأي تمييز في المعاملة، جميعهم إخوتنا وسنعمل من أجل دولة واحدة وهدف واحد. مع الأحداث الأخيرة وهذا النصر، خرجت بلادنا بشكل كامل من دوامة الحرب"، حسب قوله.

وكانت قد شهدت المنطقة اشتباكات متواصلة بين الجانبين على مدار الأيام الماضية، إذ استعصت هذه المحافظة لمدة طويل على طالبان.