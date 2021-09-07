دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده منخرطة في محادثات مع طالبان من أجل مواصلة تنسيق عمليات الإجلاء، وأشار إلى أن الحركة ستسمح للناس بالمغادرة بحرية.

وقال بلينكن في مؤمر صحفي عقده مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع الامريكي، فلويد أوستن، ونظيره القطري، خالد العطية: "لقد انخرطنا في هذا الأمر مع طالبان أيضا، بما في ذلك خلال الساعات الأخيرة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "قالت طالبان إنها ستسمح للأشخاص الذين يحمون وثائق سفر بمغدارة البلاد بحرية وسنحاسبهم على كلمتهم، وهذا ما ستفعله الدول الأخرى، يراقب المجتمع الدولي ليرى ما إذا كانت طالبان ستفي بالتزاماتها"، حسب قوله.

وتابع بلينكن: "نعمل على مدار الساعة مع المنظمات الإنسانية، وأعضا الكونغرس وجماعات الضغط، ونقدم المعلومات اللازمة ونقوم بكل ما بوسعنا لإزالة العقبات التي تخدثوا عناه، من أجل التأكد من أن الطائرات التي تنقل الأمريكيين وغيرهم بإمكانها مغادرة أفغانستان بسلامة".

ووجه وزير الخارجية الأمريكي الشكر لقطر على جهودها بتنسيق عمليات الإخلاء قائلا إن دعمها "سيبقى في الذاكرة إلى وقت طويل"، حسب قوله.