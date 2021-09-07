دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، تبادلا فيه وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي واستعرض معه "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأشارت الوكالة إلى أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد بحثا "مستحدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لواس.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية، وبحثا "مسيرة العلاقات الأخوية" بين البلدين ومجالات التعاون الاستراتيجي وسبل تعزيزها وتطويرها وتبادلا وجهات النظر بشان عدد من المستجدات والقضايا في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.