وزير خارجية تركيا يحذر من سرعة الاعتراف بحكومة طالبان

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على إبقاء مطار كابول قيد التشغيل، وحذر أيضًا من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع محطة إن تي في التركية الخاصة: "لدينا حاليًا 19 فنيًا على الأرض يعملون هناك. لكن النقطة الأهم هي من يضمن الأمن؟ خارج المطار، يمكن أن تكون طالبان ولكن داخل (المطار) يجب أن تكون شركة خاصة أو دولة أو دولتين يمكن للمجتمع الدولي الاعتماد عليها".

وأضاف أوغلو، في مقابلة مع محطة "NTV" التركية الخاصة: "إذا كان وجود الجيش غير مرغوب فيه، فهناك شركات خاصة يمكنها القيام بهذا النوع من العمل".

وتابع: "ستبحث تركيا عن حكومة شاملة بأدوار للنساء والأقليات لأنها تدرس اعتراف طالبان".

وقال أوغلو "إن الحكومة الشاملة ستسمح للبلاد بالتغلب على الأزمة دون الانجرار إلى حرب أهلية"، مُضيفًا أنهم نقلوا أفكارهم بشأن هذه القضية مباشرة إلى طالبان، وأشار إلى أنه "حتى الآن كان كل من تم تعيينه قريبًا من طالبان".

وأكد أوغلو أن تركيا و "العالم بحاجة إلى عدم التسرع عندما يتعلق الأمر بالاعتراف".