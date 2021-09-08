الشرطة الإسرائيلية والصحفيون يتجمعون حول حفرة استخدمها ستة فلسطينيين للفرار من سجن جلبوع بعد أن حفروا نفقا تحت الأرض - 6 سبتمبر/ أيلول 2021

القدس (CNN)-- أضرم سجناء فلسطينيون النار في زنازين في سجنين على الأقل في إسرائيل، في اضطرابات أثارها هروب درامي من السجن، صباح الثلاثاء.

فر ستة سجناء - خمسة من حركة الجهاد الإسلامي وقائد سابق للجناح المسلح لحركة فتح - من سجن جلبوع في شمال إسرائيل باستخدام ممر تحت الأرض كان جزءًا من أساسات السجن.

ولا تزال قوات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية تبحث عن الرجال، وجميعهم من بلدة جنين بالضفة الغربية.

ودفع هذا الاختراق سلطات السجن إلى فرض قواعد جديدة على بعض السجناء، بما في ذلك نقلهم بين مرافق مختلفة، مما أدى بدوره إلى اضطرابات الأربعاء.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن سجناء من حركة الجهاد الإسلامي أشعلوا النار في سبع زنازين في سجن كتسيعوت في جنوب البلاد.

وأضافت المصلحة أن الوحدات الخاصة والجنود ساعدوا رجال الإطفاء في الموقع.

كما أفادت بإحراق زنزانتين من قبل معتقلي حركة الجهاد الإسلامي في سجن رامون بجنوب البلاد.