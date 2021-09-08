دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود جنوب العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

وأفاد المتحدث أنه "نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المتحدث أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.

كان مقطع فيديو قد جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية وأظهر قيام قائد مركبة بإطلاق النار على العامل.