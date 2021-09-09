دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادرت طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية، الخميس، إلى كابول حاملة مواد غذائية، بموجب توجيهات من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال إبراهيم بوملحة، مستشار حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد، إن "طائرة المساعدات التي غادرت هي الأولى في إطار الجسر الجوي الذي وجه بتسييره الشيخ محمد بن راشد لتقديم المواد الغذائية من أجل تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين أوضاعهم الإنسانية في هذه الظروف الراهنة، انطلاقا من واجب دولة الإمارات الأخوي والإنساني تجاه شعوب الدول الصديقة".

وأضاف بوملحه أن المساعدات التي تم إرسالها للشعب الأفغاني تأتي لسد النقص في الغذاء، لافتا أن الطائرة تحمل مواد غذائية أساسية ومجموعة من الملابس المتنوعة.

وأشار مستشار حاكم دبي إلى أن الجسر الجوي الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع الجناح الجوي يشمل تسيير 8 رحلات لنقل المساعدات الإنسانية التي وفرتها المؤسسة، على أن تكون حمولة كل رحلة 15 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة، وذلك بإجمالي 120 طنًا.