أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المبعوث القطري الخاص لحل النزاعات ومكافحة الإرهاب، الخميس، إن رحلة اليوم من كابول إلى الدوحة ستكون رحلة تجارية وليست بغرض الإجلاء، فيما أفاد الطاقم الفني القطري أنه أصلح 90% من مشكلات المطار إلى الآن.

وستكون الرحلة أول رحلة تجارية تغادر مطار كابول الدولي منذ سيطرة طالبان على البلاد.

وقال القحطاني، في مؤتمر صحفي بمطار كابول: "يسعدنا أن نعلن لأول مرة أنه ستكون هناك رحلات جوية مباشرة قادمة من الدوحة إلى كابول، فهي رحلات تجارية ومستأجرة مع مسافرين محليين يسافرون من كابول إلى الدوحة، ثم إلى وجهاتهم النهائية".

وكان القطحاني يتحدث من على مدرج مطار كابول الدولي، فيما تقف خلفه طائرة الخطوط الجوية القطرية بوينج 777.

وقال القحطاني أيضًا إن رحلة الخطوط الجوية القطرية هي رابع رحلة تهبط في كابول يوم الخميس.

وأضاف: "نحن مرتاحون جدًا لما يحدث اليوم، أولا نرى الكثير من المساعدات الإنسانية القادمة من دول مختلفة، خاصة دولة قطر، واليوم هي رابع طائرة هبطت في مطار كابول، أيضًا بعض الرحلات الإنسانية والمساعدات القادمة من دول الخليج الأخرى و نحن نقدر ذلك".

واعتبر المبعوث القطري أن "هذا مهم للتأكد من أن المطار جاهز وتلقي مساعدات دولية من أشقائنا بعدة دول ورحلات دولية تحمل مساعدات".

من جانبه، قال المهندس محمد نعيمي، عضو الطاقم الفني القطري: "تم إصلاح 90٪ من المطار، وهناك بعض المشكلات الفنية التي لا يمكننا إصلاحها، ولكن في المجمل جميع المعدات تعمل".

وتواجد فريق تقني قطري في البلاد خلال الأيام العشرة الماضية لمساعدة المسؤولين الأفغان على استئناف العمليات في مطار كابول.