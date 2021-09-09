دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (451,807) أقراص إمفيتامين إلى المملكة.

وقال الشلهوب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، إن إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني، حاولت تهريب أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية.

وتابع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.