السفير الصيني لدى السعودية: "جالس أتعلم لبس البشت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة له وهو يرتدي "البشت"، مؤكدا أنه يعمل على تعلم الثقافة السعودية.

وقال تشن وي تشينغ، في تغريدة: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية"، مضيفا: "جالس أتعلم لبس البشت".

ولاقت تغريدة السفير الصيني‎‎‎ تفاعلا من قبل متابعيه حيث أثنوا على مظهره واهتمامه بالثقافة السعودية، ونصحه البعض بأن يكون ضيفاً في مهرجان الجنادرية وقالوا إن هذا "المهرجان العظيم سيزهو بكم"، فيما وجه آخرون له نصائح بارتداء البشت.

وكثيرا ما ينشر السفير الصيني لدى السعودية تغريدات عن الحياة في المملكة والثقافة والتراث السعودي، وتاريخ الروابط والعلاقات الصينية العربية.

ويتولى تشن وي تشينغ منصب السفير الصيني لدى السعودية منذ عام 2019، وسبق أن مثل بلاده في عدة دول بالمنطقة منها العراق والسودان وكذلك وإيران.