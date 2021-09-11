دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أصدر أمرا بالتحقيق في واقعة الفيديو المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لطبيب يطلب من ممرض الاعتذار لكلبه، ما أثار موجة غضب كبيرة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه تقرر إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، مع وقف العمل في العيادة محل الواقعة داخل المستشفى لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

وقال الممرض الذي ظهر في مقطع فيديو ويدعى عادل سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الواقعة تعود إلى حوالي 6 أو 7 أشهر، وإن الفيديو ليس مفبركا.

وأوضح سالم ملابسات الواقعة قائلا إن الطبيب كان حزينا من فترة لموت كلبه وقلت له وقتها "إيه المشكلة إنه مات، ويوم الواقعة كان معه كلب جديد اشتراه في عيادته الخاصة وفوجئت إنه يقول لي أسجد للكلب كاعتذار ولكنى رفضت".

وأضاف الممرض "كنا بنهزر عشان أجري أموري في سياق المداعبة بدون نشر الفيديوهات".

وأكد أنه شعر بـ"الصدمة" عندما انتشر الفيديو عبر الإنترنت ووسائل الإعلام وقال: "ولادي تعبوا، منظري مكنش كويس"، مضيفا أن "الفيديو أساء له وللبلد". وتابع بالقول إنه يعتذر لمهنة التمريض التي أساء لها.