إيران تحذر من ضغوط ستؤثر على تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، السبت: "نأمل أن لا يرضخ مجلس محافظي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) تحت ضغوط معينة، وألا يتخذ أي إجراء قد يؤدي إلى تدمير التعاون الطبيعي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

ومن المقرر أن يجتمع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مع نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في طهران الأحد، وفقا لما أكده فريدريك دال، المتحدث الرسمي باسم الوكالة لشبكة CNN في رسالة عبر البريد الإلكتروني، السبت.

وأضاف دال أنه من المتوقع أن يعقد غروسي مؤتمرًا صحفيًا في مطار فيينا، مساء الأحد.

وأكد المبعوث الإيراني لدى الوكالة، كاظم غريب أبادي، على حسابه عبر تويتر السبت، أن غروسي سيسافر إلى طهران بعد ظهر اليوم. وسيلتقي نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غدا. وسيصدر الجانبان بيانا مشتركًا.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، الاثنين المقبل، ويتوقع أن يناقش السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والتحقق والرصد في إيران، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015.