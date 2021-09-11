أمير سعودي عن تأجيل زيارة أوستن واستقبال سلوتسكي: لا نقبل إملاءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن المملكة العربية السعودية "لا تقبل إملاءات من أحد"، وذلك تعليقا على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن واستقبال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

وقال الأمير سطام، عبر حسابه على "تويتر"، إن "السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة وفي نفس الوقت تستقبل رئيس الشؤون الدولية بالدوما الروسي"، مضيفا أن "السعودية العظمى لا تقبل إملاءات من أحد، وتتعاون وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الخميس، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، في قصر نيوم، حيث جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت عن إرجاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس، ضمن جولته بالمنطقة، بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني".

وردًا على سؤال أحد الصحفيين عن التطورات التي حدثت على خطة زيارته للسعودية، وعما إذا كانت الزيارة قد تأجلت أول أُلغيت، قال أوستن: "دعنا نقول تأجلت".

وأضاف: "ليس لدينا موعد محدد لزيارة متابعة، ولكن مرة أخرى، قمنا بتجميع هذه الرحلة معًا في وقت قصير جدًا. السعوديون لديهم بعض المشاكل المتعلقة بالجدولة، وكما تعلمون، لا يمكنني التحدث عما كانت بالضبط".

وتابع أوستن: "ما سأقوله هو أن السعوديين حليف أساسي لنا، لدينا مصالح مشتركة في المنطقة، لقد عملنا معًا على حل القضايا الصعبة، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، وأنا أتطلع إلى العودة للزيارة في وقت ما في المستقبل القريب".