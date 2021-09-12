دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، الأحد، أن بلاده لن تتردد بالرد على اعتداءات الحوثيين من اليمن بشكل المناسب.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي: "الأولوية ستبقى دائما لإحلال السلام في اليمن".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "المسؤولية تقع بالكامل على الحوثيين لتلقف الفرصة والعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني".

وتابع وزير الخارجية السعودي قائلا: "في نفس الوقت تحتفظ المملكة بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها وعن مكتسباتها وعن مواطنيها ولن تتردد أبدا في الرد على الهجمات التي تتعرض لها بالشكل المناسب"، حسب قوله.

وكانت قد تعرضت السعودية لهجوم حوثي مطلع الشهر الجاري،والذي قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إنه استهدف منشىت لشركة أرامكو مواقع عسكرية في حين أكدت وزارة الدفاع السعودية والتحالف الذ تقوده الرياض في اليمن أن الهجوم استهدف مطار أبها وتسبب بالإضرار بطائرة مدنية ما أسفر عن وقوع إصابات.