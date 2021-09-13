السيسي: وجدت تفاهمًا مشتركًا لدي رئيس وزراء إسرائيل بشأن قضية سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بأنه تناول قضية سد النهضة الإثيوبي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، في شرم الشيخ، ووجد لديه "تفاهمًا مشتركًا".

وأضاف السيسي، وبجواره بينيت: "تكلمنا عن سد النهضة ووجدت تفاهمًا مشتركًا فيما يخص هذا الموضوع، وقلت له إننا نحاول أن نعالج هذا الموضوع في إطار من التفاوض والحوار وصولا إلى اتفاق". ووصف قضية سد النهضة بأنها "موضوع مهم بالنسبة لنا ونعتبره حياة أو موت".

وعلى صعيد ملف السلام، قال السيسي: "نحن دائما في مصر نسعى من أجل السلام والاستقرار والبناء والتنمية والتعمير بعيدا عن أي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى خلاف".

وأضاف الرئيس المصري: "تحدثنا بصراحة جدا وبشجاعة جدا مثلما يقول رئيس الوزراء وسوف نتكلم أكثر من أجل بلدينا ومن أجل المنطقة". وتابع بالقول: "تحدثنا عن قطاع غزة وأهمية الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار، وأهمية الاستقرار، وأهمية دعم الاقتصاد للقطاع، وتحسين أحوال الناس سواء في الضفة الغربية أو في القطاع".

والتقى الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن اللقاء حضره أيضا وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ورئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي آيال هولاتا والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق أول آلي جيل والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة أميرة أورون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إنه "عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء إسرائيلي مصر في عام 2011 عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.