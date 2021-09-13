السيسي يلتقي رئيس وزراء إسرائيل.. والرئاسة المصرية تعلن تفاصيل اللقاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، في شرم الشيخ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن اللقاء حضره أيضا وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ورئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي آيال هولاتا والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق أول آلي جيل والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة أميرة أورون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إنه "عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي "أكد دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة".

وأشار السيسي إلى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب البيان.

وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء إسرائيلي مصر في عام 2011 عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.