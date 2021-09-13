دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، في شرم الشيخ، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ 10 سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن "اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

يذكر أن السيسي قد وجه دعوة لبينيت لزيارة مصر حسبما نقل بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلي، الشهر الماضي.

وقال البيان وقتها إن دعوة الرئيس المصري جاءت على هامش لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، في القدس.

وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء إسرائيلي مصر في عام 2011 عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل في عام 1979، وتوسطت للتوصل إلى أكثر من هدنة بين حركة "حماس" في غزة والحكومة الإسرائيلية في الماضي.