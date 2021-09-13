ميقاتي في أولى جلسات حكومته: سنعمل من أجل اللبنانيين بمواليهم ومعارضهم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي، الإثنين، أن حكومته ستعمل من أجل اللبنانيين كافة بمواليهم ومعارضهم لها، مطالبا الوزراء بالإقلال من الإطلالات الإعلامية، لأن الشعب اللبناني لم يعد يؤمن بالوعود ولا يصدقها.

وقال ميقاتي في مستهل الجلسة الأولى لحكومته، في قصر بعبدا: "إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون"، حسب قوله.

وتابع رئيس الحكومة اللبناني الجديد قائلا: "نؤكد التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة. وأؤكد في هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي"، على حد تعبيره.

وأكد ميقاتي أن حكومته ستعمل بجد على حل أزمتي المحروقات والدواء من أجل وقف "إذلال الناس"، ووجه حديثه للوزراء قائلا: "أطلب منكم الاقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها"، حسب تعبيره.

من جابنه، قال الرئيس اللبناني في الجلسة نفسها: "أأتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري اضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد"، حسب قوله.

وأضاف عون قائلا: "أتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء"، على حد تعبيره.