دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، الإعلان عن رصد مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للإبلاغ بمعلومات عن طلال حمية رئيس مكتب الأمن الخارجي لجماعة "حزب الله" اللبنانية.

كما رصد البرنامج مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن فؤاد شكر، أحد قيادي حزب الله الذي تتهمه واشنطن بأنه "لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ تفجيرات ثكنة مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983"، والتي أسفرت عن مقتل 241 أمريكيا.

وذكر بيان نشره موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أن طلال حمية "مسؤول عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أن منظمة الأمن الخارجي بحزب الله "تحتفظ بخلايا منظمة في جميع أنحاء العالم"، وأنها "مسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان، والتي استهدفت في المقام الأول الاسرائيليين والأمريكيين".

يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم. أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة. 1-202-294-1037+ https://t.co/eW4US2ug1Z

يذكر أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية يهدف إلى تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.