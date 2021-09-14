هل كان بلدك على قائمة الدول الأكثر عطاءً؟.. إليك قائمة الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضمن تقرير مؤشر العطاء العالمي 2021، الصادر عن مؤسسة الأعمال الخيرية البريطانية (كاف)، احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى في مؤشر العطاء بنسبة بلغت %69. وفقًا للتقرير، هنالك أكثر من 8 من كل 10 إندونيسيين تبرعوا بالمال في عام 2020، حيث تعد معدلات التبرع فيها مرتفعة فوق المتوسط.

وأضاف التقرير أن الزكاة تعد الشكل التقليدي من أشكال الأعمال الخيرية الإسلامية التي تمارس على نطاق واسع في إندونيسيا، ويتم إعادة توزيع عائداتها للمحتاجين.

وكانت مدفوعات الزكاة على مستوى العالم مرتفعة بشكل خاص في عام 2020 كرد فعل على جائحة كورونا، حسب تقارير.

ويقدم مؤشر العطاء العالمي لمحة فريدة عن الاتجاهات العالمية في سلوك العطاء، لتتيح المجال في تقديم إجابات للأسئلة حول المناطق التي من المرجح أن ينخرط فيها الناس في الأنشطة الاجتماعية لصالح مجتمعاتهم ولمناصرة نمو العطاء العالمي.

وينظر التصنيف في ثلاثة جوانب لسلوك العطاء القائم على 3 أسئلة: هل ساعدت شخصًا غريبًا بحاجة للمساعدة؟ هل تبرعت بالمال لجمعية خيرية؟ هل تطوعت بوقتك لمنظمة؟

شمل التصنيف إجمالي 10 دول عربية ضمن قائمة الدول في مؤشر العطاء العالمي. وجاءت البحرين في المرتبة الـ12 عالمياً والأولى عربيًا بمجموع درجات بلغ %45، تليها الإمارات في المرتبة الثانية عربيًا والـ 13 عالميًا.

أما العراق فقد احتل المرتبة الثالثة عربيًا والـ39 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة الـ 49 عالميًا.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية ضمن تصنيف تقرير مؤشر العطاء العالمي لعام 2021