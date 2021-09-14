دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعزل نفسه بسبب إصابات بفيروس كورونا ضمن دائرته المقربة، وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء نظيره السوري بشار الأسد.

وقال بوتين خلال حديث دار بينه وبين الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، إن عليه أن يحجر نفسه بسبب إصابات بكورونا في دائرته الداخلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) عن الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين: "لقد قال فلاديمير بوتين إن عليه أن يعزل نفسه بسبب إصابات بفيروس كورونا ضمن دائرته الداخلية".

وأكدت الرئاسة الروسية أن بوتين سيحضر مؤتمر منظمة الأمن الجماعي واجتماع منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو.

يذكر أن الرئيس الروسي استقبل بشار الأسد صبيحة الثلاثاء في الكرملين في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا.