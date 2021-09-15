آخر عمل له كان في تركيا.. الرئيس المصري يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر في مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونقل السفير القطري تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرئيس المصري، مُعربًا عن تمنياته له "بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مصر بدوام التقدم والازدهار".

من جانبه، حمّل الرئيس المصري السفير القطري تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد.

وأكد السيسي للسفير القطري دعم الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

وكان آخر منصب شغله آل شافي هو عمله سفيرًا لقطر لدى تركيا منذ 2013.

ونهايات الشهر الماضي التقى الرئيس المصري أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشركة، وذلك للمرة الأولى بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في مصر.

وتحسنت العلاقات بين مصر وقطر منذ القمة الخليجية في السعودية يناير/ كانون الثاني الماضي، التي شهدت إعلان بيان العلا، الذي بموجبه تم إنهاء خلاف السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، الذي امتد لأكثر من 3 سنوات.

وفي يونيو/ حزيران الماضي عيّن السيسي سفير فوق العادة" لدى قطر، للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من الدوحة، قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف 2017.