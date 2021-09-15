لقاءات مصرية قطرية في الدوحة.. ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقدت لجان المتابعة القطرية المصرية، اجتماعها السابع المنبثق عن بيان قمة "العلا" بالمملكة العربية السعودية يناير/ كانون الثاني، الثلاثاء، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وحسب بيان للخارجية القطرية، انعقد الاجتماع برئاسة المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، السفير علي بن فهد الهاجري، والسفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري.

كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي الاثنين والثلاثاء في الدوحة، برئاسة السفير الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية والمستشار مصطفى البهبيني، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية في مصر.

وأسفرت الاجتماعات عن التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

ووقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع الهيئة القومية للبريد المصري اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي.

كما وقعت هيئة الطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني في مصر مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي.

وقالت الخارجية القطرية إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.