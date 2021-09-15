ما هي الإجراءات التي سيعتمدها إكسبو 2020 دبي لضمان تجربة آمنة للزوار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف منظمو إكسبو 2020 دبي عن إجراءات معزّزة لضمان تجربة آمنة، لاستقبال ملايين الزوار في أكبر حدث دولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وسيكون على الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم معتمد من حكومات بلدانهم أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيكون بوسع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي من غير المحصّنين الذين لم يخضعوا لفحص كورونا خلال المدة المحددة استخدام مركز الفحص الموجود بالقرب من موقع إكسبو 2020 دبي، وسيكون ذلك أيضا متاحًا في وقت لاحق في عدد من مراكز الفحص المنتشرة في أنحاء مدينة دبي، والتي سيتم الإعلان عنها على موقع إكسبو الإلكتروني، وعند تقديم تذكرة إكسبو 2020 دبي السارية، أو تذكرة اليوم الواحد أو الدخول المتعدد، سيكون الفحص مجانيا.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، بحسب ما ذكرته "وام" إن "إكسبو 2020 دبي سيكون الحدث الدولي الوحيد بهذا الحجم والتنوع الثقافي منذ بداية جائحة كوفيد-19"، موضحة أنه "بتحديثنا متطلبات التطعيم والفحص، فإننا نتيح لجميع الزوار من أنحاء العالم عالما من فرص الاستكشاف والتعلُّم، لكي نُمكّنهم من الاستمتاع بتجربة رائعة في أجواء آمنة تضمن لهم السلامة".

وأضافت الهاشمي: "بينما نستعد لاستقبال السياح في دولة الإمارات والترحيب بزوّار إكسبو 2020 دبي، فإننا بحاجة إلى البناء على النجاحات التي حققناها في مكافحة كوفيد-19"، لافتة إلى أن البلاد "شهدت هبوطا كبيرا في أعداد الإصابات المسجلة بلغ 84 في المئة على مدار الأشهر الثمانية الماضية"، ومؤكدة أن "التزامنا بصحة الزوّار والمشاركين والموظفين وسلامتهم سيبقى دائما في مقدمة أولوياتنا".

وأشارت الهاشمي إلى أن "هذه الإجراءات المعززة والمسؤولة بعناية وُضعت ونحن نتأهب لفتح أبوابنا أمام العالم، وسنواصل متابعة التوجيهات الصادرة عن الخبراء والمختصين في المجال الطبي والصحي وتحديث إجراءاتنا على النحو الملائم بما يحفظ التزامنا باستضافة حدث استثنائي يُبهر العالم ويُلهمه".

ويتوافد الزوار على دبي منذ أن استأنفت استقبال السوّاح في يوليو 2020. واستقبلت الإمارة 2.85 مليون زائر في النصف الأول من عام 2021. ومن المتوقع، أن تتسارع وتيرة زيادة أعداد الزوار في الربع الأخير من العام، مدعومة بانطلاق إكسبو 2020 دبي والاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وذلك بحسب ما أشارت إليه "وام".

ويُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.