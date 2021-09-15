أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأربعاء، إن الكاميرات التي تم تركيبها في المواقع النووية الإيرانية كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015 قد تم تعطيلها؛ بسبب فشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف إسلامي أنه "بالإضافة إلى الالتزامات التي يتعين على إيران الاضطلاع بها بموجب اتفاقية الضمانات، والتي يجب أن تكون شفافة، تم تركيب عدد من الكاميرات كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها ، لذلك لم تعد هناك حاجة للإبقاء على الكاميرات".

جاءت تصريحات إسلامي عقب اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، حيث قدم تقريرًا عن زيارة قام بها مؤخرًا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران.

وقال إسلامي إن عددًا من الكاميرات تضررت في أعقاب "العمليات الإرهابية" الأخيرة، مما أدى إلى تقريرين "صارمين للغاية ومدمرين" للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولتوضيح أي غموض، عُقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب عن ثقته في أنه نتيجة الاجتماع "لن يتبقى أي غموض فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي للبلاد ولن تستمر إيران في الوفاء بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا ينبغي أن تستمر بموجب قانون وافق عليه البرلمان".

وأعلن غروسي وإسلامي خلال بيان مشترك عقب اجتماع الأحد أن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على معدات المراقبة النووية في البلاد.

وقال إسلامي خلال المؤتمر الصحفي، الأحد: "اتفقنا على حضور الفريق الفني إلى إيران لاستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للكاميرات".