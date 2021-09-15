دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية القبض على سائق سيارة متهم بدهس فتاتين في منطقة القصيم، بعد تداول مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر هروب السائق، وسط تعليقات غاضبة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، في بيان، إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة".

وأضاف المتحدث أن السائق "مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة".

تم القبض من ابطال الامن على شخص مؤذي ومجرم قام بسرقة سياره ولم يكتفي بذلك بل دهس بها فتاتين لا ذنب لهما بشيء نسال الله ان يربط على قلوب احبابهما . https://t.co/pnvSx6vefu

مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الخبر كانه داهس طير أو قطة ولا اهتم بالامر و استمر بعمله https://t.co/4AIDKiFt8G

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