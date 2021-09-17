الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية تهريب أسلحة من غور الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب أسلحة عبر منطقة غور الأردن بعد رصد عدد من الأشخاص وهم يحاولون تهريب الأسلحة، الجمعة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة"، حسب قوله.

وأضاف أردعي قائلا في التغريدة نفسها: "القوات أحبطت المحاولة وضبطت 23 قطعة سلاح وحوّلتها الى الشرطة"، حسب قوله.

أحبطت قوات جيش الدفاع محاولة تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب الأسلحة. القوات أحبطت المحاولة وضبطت 23 قطعة سلاح وحوّلتها الى الشرطة https://t.co/sTcZUmnZhR

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على الموقع نفسه عن إحباط العملية دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.