أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظر "الأخ الأكبر" العربي لمساعدتها خلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بينما اعتبر أن حزب الله "لا يمكن تجاوزه".

وقال ميقماتي، لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، الجمعة، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام دولية منذ تشكيل الحكومة: "لبنان بلد صغير في العالم العربي، ونحن نبحث عن الأخ الأكبر من كل الدول العربية ليأتي ليأخذ بيدنا ويخرج لبنان من هذه الفوضى".

وأضاف: "لبنان مستقر سيفيد العالم العربي كله".

وردًا على سؤال حول وجود حلفاء حزب الله في حكومته، قال ميقاتي إنه غير مُجبر على القبول بوجود جماعة مسلحة وسياسية داخل حكومته.

وأوضح ميقاتي: "حزب الله كحزب سياسي موجود في لبنان... لا يمكنني تجاوز هذا الحزب".

وقال ميقاتي إن الدول العربية لم تتصل حتى الآن به منذ تشكيل حكومته الأسبوع الماضي، لكنه مازال متفائلا بأنه سيحصل على "رد إيجابي".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف إلى أنه تلقى مكالمات قليلة من أعضاء في الإدارة الأمريكية وكانوا جميعًا يدعمون حكومته، لكن بايدن لم يتصل به.

واستعرض حزب الله يوم الخميس ناقلات مليئة بالوقود الإيراني في سهل البقاع اللبناني في تحد للعقوبات الأمريكية، بينما نفى ميقاتي موافقة الحكومة اللبنانية على شحن الوقود.

وقال: "الحكومة اللبنانية لم توافق على هذا... لذا لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستخضع لأية عقوبات".