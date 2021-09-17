أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، في مقابلة حصرية لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، إن غالبية مخصصات الدعم التي تزيد عن 10 مليارات دولار قد أُسيء استخدامها في لبنان خلال العام الماضي.

ورفعت الحكومة اللبنانية أسعار المحروقات بأكثر من 37٪ يوم الجمعة، مع استمرار البلاد في رفع الدعم عن الواردات في محاولة لجذب المساعدات النقدية الدولية.

وقال ميقاتي لـCNN: "الدعم يكاد يُرفع لأنه ليس لدينا المزيد من السيولة أو الاحتياطيات لدعم النفط أو السلع الأخرى".

وأضاف ميقاتي: "سنبقي على دعم الأدوية، لكن الدعم عن السلع الأخرى سيرفع".

وأوضح ميقاتي أن نسبة 74٪ من 10 مليارات دولار من مخصصات الدعم أُسيء استخدامها خلال العام الماضي.

واعتبر ميقاتي انه من المهم رفع الدعم لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمجتمع الدولي.

وبدأ دعم الوقود في لبنان، الذي كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه قارب نجاة للأعداد المتزايدة من الفقراء في البلاد، في التوقف الشهر الماضي، في خطوة كان من المتوقع حدوثها، واستعد لها اللبنانيون منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

مع حدوث تدهور مالي في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، حذّر المسؤولون من أن أموال الدعم، التي حمت السكان من الآثار الكاملة للأزمة، لا يمكن تحملها.

لكن الإدارة السيئة للانهيار المالي، الذي أطلق عليه البنك الدولي اسم "الكساد المتعمد"، يعني أن البلاد أقل استعدادًا للتعامل مع عواقب تحرير أسعار الوقود أكثر من أي وقت مضى.