إسرائيل تعيد آخر فلسطينيين هربا من جلبوع.. ورئيس الوزراء: انتهى الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت قوات تابعة لجهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، السبت، القبض على آخر فلسطينيين هربا من سجن جلبوع، في حين هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تلك القوات على نجاح عملية إعادة جميع من فروا من السجن.

ونشر المتحدث باسم بينيت للإعلام العربي، أوفير جندلمان، مقطع فيديو، لحظة اعتقال أحد السجينين الفلسطينيين، وكتب على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قوات تابعة للشاباك ولللشرطة ولجيش الدفاع اعتقلت في مدينة جنين قبل عدة ساعات الإرهابيين ايهم كممجي ومناضل نفيعات اللذين فاا من سجن جلبوع".

وأضاف جندلمان قائلا عن السجينين: "لم يقاوما الاعتقال. كما تم اعتقال شخصين آخرين كانا يساعداهما. تم إحالة جميع المعتقلين للتحقيق"، حسب قوله.

قوات تابعة للشاباك ولللشرطة ولجيش الدفاع اعتقلت في مدينة جنين قبل عدة ساعات الإرهابيين ايهم كممجي ومناضل نفيعات اللذين فارا من #سجن_جلبوع. إنهما لم يقاوما الاعتقال. كما تم اعتقال شخصين آخرين كانا يساعداهما. تم إحالة جميع المعتقلين للتحقيق. https://t.co/BI8xup8FNH

من جانبه، هنأ بينيت القوات الأمنية على نجاح عملية إعادة السجناء الستة قائلا: "إنتهى الأمر. تم القاء القبض على جميع الإرهابيين وهم سيعودون إلى السجن، نتيجة عملية مثيرة للإعجاب وذكية وسريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة وجيش الدفاع"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أود أن أشكر الأجهزة الأمنية التي عملت ليل ونهار، وأيضا خلال أيام السبت والأعياد, من أجل طي صفحة هذا الحدث. وما قد تعطل - يمكن تصليحه"، حسب قوله.

وكان قد فر السجناء الستة من سجن جلبوع في 6 سبتمبر/أيلول من الجاري عبر نفق، ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل وكثفت الأجهزة الأمنية والجيش عملياتها حتى ألقت القبض على الفارين الستة.