السيسي يستقبل المقدشي: مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، بالقاهرة، حيث أكد السيسي على دعم مصر للحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن لقاء السيسي والمقدشي حضره أيضا وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي والسفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السيسي "أكد موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة، مشددا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن المقدشي نقل تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى السيسي، مثمنًا علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر في دعم الجهود السياسية لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.