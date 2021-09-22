الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام طائرات المغرب المدنية والعسكرية

في حديثه لـCNN.. وزير خارجية الجزائر يعلق على تدخل مصر والسعودية لحل الخلاف مع المغرب

في 70 ثانية.. كل ما تود معرفته عن قطع الجزائر العلاقات مع المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام تحليق الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد نحو شهر من قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها في شمال إفريقيا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية عبر تويتر، الأربعاء: "قرّر المجلس الأعلى للأمن تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (...) الغلق الفوري للمجال الجوّي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، بدءًا من اليوم".

وأضاف البيان أن القرار جاء "نظرًا لاستمرار الاستفزازات والممارسات العدائية المغربية".

وفي وقت استضافت شبكة CNN وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، للحديث عن التوتر بين بلاده والمملكة المغربية، ووصف قطع العلاقات مع المغرب بأنه كان قرارًا سياديًا.

وفي نهايات أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.