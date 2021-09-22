دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الجنرال الليبي خليفة حفتر مهامه كقائد عام لقوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"، مؤقتا لمدة 3 أشهر، تمهيدًا لخوضه انتخابات الرئاسة نهاية العام الجاري.

وقال بيان ممهور بتوقيع حفتر، إنه رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر، بداية من يوم غدٍ الخميس حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول، أقرّ مجلس النواب القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المتنازع على دستوريته.

وقالت وكالة الأنباء الليبية، التي تقع تحت سيطرة السلطات الليبية في شرق البلاد، إنها "خطوة تشير إلى أن المشير حفتر أول الداخلين إلى سباق الرئاسة".

ولا يحظى حفتر بقبول لدى جميع الليبيين، لا سيما في غرب البلاد، بسبب حربه الأخيرة على طرابلس، التي انتهت بتراجعه ووقف إطلاق النار.

وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتأجيل عقد الانتخابات الرئاسية لمدة عام، على أن تُجرى الانتخابات العامة في المحدد من الأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.

ويأتي قرار حفتر بعد يوم من قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي اختارتها لجنة الحوار السياسي في جنيف فبراير/شباط الماضي.

واختيرت الحكومة لتسيير أعمال المرحلة الانتقالية لحين إتمام الانتخابات. بينما دعا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة "كافة الليبيين إلى الخروج والتعبير عن آرائهم".