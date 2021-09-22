دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "إيران دولة جارة"، مُعربًا عن أمله أن تؤدي المحادثات الأولية بين البلدين إلى "نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون".

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن هذه العلاقات تُبنى على الالتزام بمبادئ وقرارات الشعرية الدولية، واحترام السيادة، ووقفها دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار لجميع شعوب المنطقة.

#خادم_الحرمين_الشريفين: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، ووقفها دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية. https://t.co/LzX6IEFv7p

وأكد العاهل السعودي دعم جهود منع إيران من تطوير سلاح نووي، وأعرب عن قلق المملكة من خطوات إيران المناقضة لما تعلنه طهران حول كون برنامجها النووي سلمي.

في حين أكد الملك سلمان احتفاظ المملكة "بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة" من جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران.

#الملك_سلمان: تلتزم المملكة دوماً بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وتحتفظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة https://t.co/qp9TxYS0qu

وقال العاهل السعودي إن الحوثيين "يرفضون الحلول السلمية"، مُشيرًا إلى أن "مبادرة السلام في اليمن التي طرحتها المملكة في المسيرة الأخيرة يجب أن تنهي إراقة الدماء والصراع. يجب أن تضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني الشقيق".

يشهد اليمن حربًا أهلية منذ سنوات طويلة، فيما يخوض تحالف تقوده المملكة العربية السعودية حربًا ضد الحوثيين. في حين صاحب ذلك واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، حسب تقارير للأمم المتحدة.

وأضاف الملك سلمان أن مليشيات الحوثي "ترفض الحلول السلمية" و "وضعت رهاناتها على خيار عسكري للسيطرة على مزيد من الأراضي في اليمن".

وتابع: "إنهم يهاجمون يوميًا أهدافاً مدنية داخل المملكة، ويهددون الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية، ومليشيات الحوثي تسيء إلى معاناة الشعب اليمني".