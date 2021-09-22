شاهد جنازة المشير طنطاوي التي يتقدمها الرئيس السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقيمت مراسم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي في مصر تقدمها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وفقال لما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصري في مقطع فيديو على فيسبوك.

وكان الرئيس المصري، قد الحداد الرسمي في البلاد حزنًا على وفاة المشير طنطاوي، وإطلاق اسم الراحل على قاعدة الهايكتسب العسكرية، تقديرًا واحترامًا لدوره في تاريخ مصر.

وروى السيسي تفاصيل عن بعض الوقائع التي عاصرها إبان تولي المشير طنطاوي إدارة البلاد في أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير/شباط من عام 2011، قائلًا: "من واقع معرفتي الشخصية بالمشير طنطاوي خلال فترة توليه مسؤولية إدارة البلاد عام 2011 وحتى تسليم السلطة في الانتخابات التي تمت في 2012، وهي فترة كانت صعبة للغاية وأمانة وشهادة للتاريخ أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص وتفان وحكمة شديدة جدًا أدت إلى غبور الدولة المصرية، التي كانت معرضة للانهيار والحرب الأهلية، هذه المرحلة بأقل حجم من الأضرار التي يمكن أن تقابل دولة في مثل هذه الظروف"، حسب قوله.

وأضاف السيسي قائلا: "هقول كلمة كان دائمًا يقولها الراحل طنطاوي: أنا ماسك جمرة نار في أيدي بتولع أيديا ومش قادر اسيبها لو سيبتها هتحرق الدنيا".