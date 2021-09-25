أول لقاء بين وزيري خارجية مصر وسوريا.. والمقداد: تجمعنا روابط تاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نظيره المصري سامح شكري، في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أول لقاء من نوعه بين وزيري خارجية البلدين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، عبر حسابه على تويتر، إن شكري استقبل المقداد بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك "للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا".

بمقر البعثة المصرية في نيويورك… وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل الآن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا. https://t.co/Ea8Ms6TYVJ

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن المقداد "أكد على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وخاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما".

وأضافت "سانا" أن المقداد "عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها واحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

وتولى المقداد منصب وزير الخارجية السوري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، بعد وفاة وليد المعلم، الذي تولى حقيبة الخارجية لأكثر من 14 عاما.

