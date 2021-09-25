دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على مواطن بعد انتشار مقطع فيديو لتقييد طفله بسلسلة من رقبته وضربه وتعذيبه على وسائل التواصل الاجتماعي وسط موجة تعليقات غاضبة من العراقيين.

وأفاد بيان للداخلية العراقية بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالوزارة ألقت القبض على الأب بعد تداول مقطع فيديو "يُظهر قيام أب بتعذيب ولده الصغير بطريقة عنيفة ووحشية ما سبب له جروح عميقة في مختلف أنحاء جسمه".

وأشار بيان الداخلية العراقية إلى التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسرعة القبض على الأب "لمخالفته القوانين النافذة والتصرف بعيدا عن الأخلاق الإسلامية والإضرار بالتماسك الأسري".

وأضافت البيان أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي قد ذكر عبر حسابه على تويتر أن الكاظمي وجّه بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه، كما وجّه الأجهزة المختصة، بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا داخل العراق وخارجه لما تعرض له الطفل من تعذيب، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر" هاشتاغ "#انقذوا_الطفل_محمد"، حيث طالب فيه رواد مواقع التواصل بإنقاذ الطفل ومعاقبة والده جراء ما فعله. وصاحب الهاشتاغ مطالبات بتفعيل قانون العنف الأسري عبر هاشتاغ "#تفعيل_قانون_العنف_الأسري".