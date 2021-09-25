محمد بن راشد يعلن منهجية عمل جديدة وتشكيلًا جديدًا لحكومة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، تشكيلًا وزاريًا جديدًا للحكومة الإماراتية، وكذلك منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) واعتماد أخي رئيس الدولة (الشيخ خليفة بن زايد)، نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضا عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عامًا الجديدة"، وذلك مع مرور 50 عاما على تأسيس الإمارات.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة (رؤية الإمارات ٢٠٢١) والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم في ١٠٠ مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في ٤٧٠ مؤشر حكومي واقتصادي وتقني، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

وتابع بالقول: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها.. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".

نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والإلتزام بالتحول نحوها.. #مشاريع_الخمسين https://t.co/2aZ0I5q3by

وكشف عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد قائلا: "تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية"، مضيفا: "مكتوم سند وعضد وذخر، وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير، وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية خلفا للأخ عبيد الطاير.. شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة.. وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة".

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن "تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرًا للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيرًا للموارد البشرية والتوطين"، موجها الشكر إلى سلطان البادي وناصر الهاملي على دورهما وجهودهما وخدمتهما خلال الفترات السابقة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه "تم تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبدالله بن مهير الكتبي وزيرًا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد".

الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسين https://t.co/OMgQ6jsIrg

كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أنها تعتزم استقطاب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في السنوات التسع المقبلة في خطة تندرج ضمن "مشاريع الخمسين" تزامنا مع مرور 50 عاما تقريبا على تأسيس الدولة في ديسمبر/كانون أول من عام 1971.