دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، أن وزير الخارجية يائير لابيد سيتوجه، الخميس، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية له بدعوة من نظيره البحريني عبداللطيف الزياني.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته عبر موقع فيسبوك، إن لابيد سيفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية خلال الزيارة

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التقى مؤخرا، بكل من وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية خليفة المرر في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية البحريني قد صرح خلال كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "توقيع مملكة البحرين على اتفاق تأييد السلام مع دولة إسرائيل يأتي ضمن نهج العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعزيز مبادئ التعايش السلمي".

وأضاف الزياني أن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود وتكاتفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.