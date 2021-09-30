أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلق حفل كبير بمناسبة افتتاح معرض دبي إكسبو 2020، مساء الخميس، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أجّل فيروس كورونا الخطط الأصلية لمدة عام.
يمثل الحدث، الممتد لستة أشهر بتكلفة 7 مليارات دولار، أول حدث عربي، مع حفل الافتتاح الذي تضمن مؤثرات ضوئية ضخمة في قبة كبيرة تغطي منصة يحيط بها الضيوف والعائلة المالكة الإماراتية.
وتميزت مرحلة حفل الافتتاح بقبة بزاوية 360 درجة تسمى الوصل، التي حملت مؤثرات ضوئية مختلفة على سطح كبير يبلغ ارتفاعه 67.5 مترًا تم بناؤه من 13.6 كيلومترًا من الفولاذ.
وبدأ الافتتاح بقصائد إماراتية، تلتها فتاة إماراتية شابة تحمل تمثيلاً لطوق ذهبي يبلغ من العمر 3000 عام تم اكتشافه في ساروق الحديد، الذي صاغ إكسبو شعاره بعد ذلك.
وتم حمل أعلام دول مختلفة عبر خشبة المسرح مع إسقاط خريطة للأرض على سطح القبة، حيث قام بنين أنجيليك كيدجو، الإماراتي محمد عبده وحسين الجسمي، بالغناء مع الألعاب النارية التي تضيء السماء.
وقال ديمتري كيركنتزيس ، رئيس المكتب الدولي للمعارض: "مع دخولنا المرحلة الأخيرة من الاستعدادات، تخللتها أزمة صحية عالمية غير مسبوقة كان لها عواقب وخيمة علينا جميعًا".
وأضاف: "لقد حان الوقت لافتتاح إكسبو 2020 دبي... معرض يلعب دورًا حاسمًا في التعافي العالمي".
قدم عازف البيانو الصيني لانغ لانغ عرضًا ثلاثي الأبعاد وأظهر فناني الأداء والمؤثرات الضوئية أشكالًا مختلفة من الحياة البحرية.
تتطلع دبي إلى مليارات الدولارات في دفعة اقتصادية بعد كوفيد 19 من إكسبو، حيث تتوقع قيادتها نموًا بنسبة 3.1٪ في عام 2021 و 3.4٪ في عام 2022 بسبب الحدث.