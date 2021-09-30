دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إحباط مخطط إخواني لإعادة إحياء نشاط الجماعة، التي صنفتها الحكومة "إرهابية" في 2013.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان الخميس، إن معلومات قطاع الأمن الوطني "أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحي مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت"، رجل الأعمال البارز ومؤسس شركة "جهينة".

وذكرت الداخلية المصرية أن ثابت كلّف مهران "باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم".

وتابعت الوزارة أن معلوماتها وجدت أن مهران استخدم إحدى الشقق السكنية في إخفاء أموال جماعة الإخوان، وأن إحدى غرفها احتوت خزينة داخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي "وبعض العملات الأخرى، فضلا عن كمية من الذخائر".

وألقت السلطات المصرية القبض على صفوان ثابت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويواجه ثابت، 75 عامًا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان، وتمويل أنشطتها.

وفي بيان لها الاثنين الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما، بحسب البيان.