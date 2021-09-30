بالصور.. وزير خارجية إسرائيل يصل البحرين بأول زيارة رسمية وتاريخية

الشرق الأوسط
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من مراسم استقبال لابيد في المنامة
Credit: @yairlapid

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، وذلك في أول زيارة تاريخية لوزير إسرائيلي إلى البحرين.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي صورا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تظهر لحظة وصوله ومراسم الاستقبال قائلا بتعليق: " وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".

ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيدشن افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أيضا أن الوزير لابيد "سيوقع أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سلسلة اتفاقيات تركز على التعاون الثنائي".

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