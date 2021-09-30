دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه بحث مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، تسريع عملية نقل الغاز المصري إلى لبنان، للمساعدة في حل أزمة الكهرباء في البلاد.

تصريحات الخصاونة جاءت على هامش مؤتمر صحفي مشترك مع ميقاتي، في بيروت، الخميس.

وأضاف الخصاونة: "جرى الحديث اليوم عن سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان، إضافة إلى حديث مرتبط بجهد يجري مع أشقائنا في الإقليم لغايات تزويد لبنان أيضًا ببعض احتياجات الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية".

وأشار الخصاونة إلى اتفاقيات أخرى "تحتاج إلى المصادقة ولكن لم ندخل في التفاصيل المرتبطة بهذا الاتفاقيات ومشاريعها".

من جانبه، قال ميقاتي إن زيارة رئيس الوزراء الأردني "للتعبير عن التضامن والأخوة مع لبنان والشعب اللبناني. وهذا في الحقيقة ليس غريبًا عن الأردن، وإذا نظرنا الى تاريخ العلاقات بين البلدين فهي كانت إلى جانب لبنان في كل المحن التي مر بها".

وفي اجتماع بالعاصمة الأردنية مطلع الشهر الجاري، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على وضع خطة زمنية لتنفيذ اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.