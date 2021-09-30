دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بالاعتداء وسلب أحد المارة الأمر الذي أثار تفاعلا.

في وضح النهار وفي قلب الرياض ..الإطاحة بـ3 يمنيين سرقوا مواطناً بالقوة https://t.co/YOTKVHkbkF #السعودية #المملكة #الشرطة #الرياض https://t.co/RIyDlrgF6D

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات وأعادت نشره عدد من الصحف السعودية المحلية منها صحيفة تواصل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب تمثلت في تعدي (3) أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.."

وأضاف المتحدث الأمني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المضبوطين "هم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".