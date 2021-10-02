دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات العمانية، السبت، منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية يومي الأحد والاثنين نظرًا للأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، فيما أعلنت مديرية الأرصاد العمانية عن تحول العاصفة "شاهين" في بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى متجها نحو سواحل بحر عُمان.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنه تقرر أن يكون "الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى".

وكانت مديرية الأرصاد التابعة لهيئة الطيران المدني أهابت بـ"الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وكذلك عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، أشارت إلى تعمُّق العاصفة "شاهين" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح تتراوح بين ٦٤ إلى ٨٢ عقدة حول المركز ويبعد مركز الإعصار عن سواحل السلطنة ٥٠٠ كيلومتر.