قطر تنتخب "ثلثي أعضاء" مجلس الشورى للمرة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فتحت مراكز الاقتراع في قطر، صباح السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى بتاريخ قطر، حيث سيتم انتخاب ثلثي الأعضاء بينما يعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثلث الآخر.

وكان أمير قطر قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، بموجب تعديل دستوري صادر منذ عام 2004، لكنه اعتبر أن "الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية".

وفي 29 يوليو/ تموز، أصدر أمير قطر قانونا بشأن تكوين مجلس الشورى وصلاحياته. وبحسب القانون، يتكون مجلس الشورى من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 عضوا منهم بالاقتراع السري المباشر، فيما يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

وفي اليوم نفسه، أصدر أمير قطر قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح، وظهرت احتجاجات نادرة في قطر للعدين من أبناء قبيلة "آل مرة" الذين اعتبروا أن القانون يحرمهم من حقوقهم.

وينص قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية". ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.