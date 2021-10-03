وصول عين إعصار شاهين إلى اليابسة في شمال سلطنة عُمان

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نشر الأحد ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل إعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عُمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

حسب تغريدة للوكالة في تويتر، دخل "عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و ١٥٠ كيلومترًا في الساعة".

وأوضحت هيئة الأرصاد العُمانية أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

أخر مستجدات الحالة المدارية #شاهين: الأن دخول مركز الاعصار المداري #شاهين بين ولايتي المصنعه والسويق وإنخفاض تصنيفه الى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55 - 63 عقدة / 102 - 116 كم. وتأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات العمانية مصرع طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط.

يأتي هذا فيما قالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، عبر تويتر، إن تصنيف الإعصار المداري شاهين تراجع إلى عاصفة مدارية.

عاجل: تراجع تصنيف الإعصار المداري #شاهين إلى عاصفة مدارية. #شاهين #عُمان_مستعدة https://t.co/qtTobCVhOH

وفي التحذير الأخير رقم 6، قالت هيئة الطيران المدني العُمانية إن آخر صور الأقمار الصناعية وتحليل المركز الوطني للإنذار المبكر تبيِن أن الإعصار سيواصل حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

وقالت الهيئة إنه سيستمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية، في حين تتأثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية بعد منتصف الليل بأمطار غزيرة قد تكون رعدية، وقد تتأثر محافظ مستدم بأمطار متفاوتة الغزارة صباح غدٍ الاثنين.

وحذرت الهيئة من عبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، إضافة إلى عدم ارتباد البحر خلال هذه الفترة.