أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في الساعات الأولى من يوم الأحد، نتائج أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر، لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 30 عضوا، فيما يعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الـ15 عضوا الآخرين.

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى التي أعلنتها وزارة الداخلية أن جميع الفائزين من المرشحين الذكور، بينما لم تنجح أي امرأة في الفوز بأي مقعد في مجلس الشورى. وبلغ عدد المرشحين 233 بينهم 28 امرأة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، أن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت بأول انتخابات تشريعية بلغت حوالي 63.5٪. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "عملية الاقتراع شهدت مشاركة كبيرة للمرأة، حيث توجه آلاف النساء للإدلاء بأصواتهن واختيار مرشحيهن، وأن لجان الاقتراع الثلاثين شهدت إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع".

بيان وزارة الداخلية بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتتقدم الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى متمنية لهم التوفيق والسداد #انتخابات_مجلس_الشورى #الداخلية_قطر https://t.co/7iP6PUKSWI

وقالت دانيا ظافر مديرة منتدى الخليج الدولي "GIF"، مركز أبحاث مقره واشنطن، إنه على الرغم من أن مجلس الشورى القطري لديه سلطة استجواب الوزراء وإقالتهم، فإن أمير البلاد يتمتع بحق النقض "الفيتو".

وأضافت، عبر حسابها على "تويتر"، السبت: "يتمتع المجلس بصلاحيات مخولة له مثل القدرة على استجواب الوزراء وإقالتهم، ولديه ثاني أصغر نسبة من الأعضاء المعينين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك يتمتع الأمير بصلاحيات النقض"، وتابعت بالقول: "يبقى أن نرى كيف سيؤثر المجلس على السياسة".

وأكدت ظافر أن "دور المجتمع المدني القطري سيتطور بمرور الوقت"، وقالت: "لقد شهدنا مؤخرًا خلافا بشأن القوانين المتعلقة بالناخبين". وأشارت إلى أن ثلث أعضاء المجلس سيتم تعيينهم وقالت إن "الخطوة التالية هي معرفة من الـ15 عضوا الذين سيتم تعيينهم من قبل الأمير".